// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Apple удалила приложение для слежки гонконгскими протестущими за полицией

Apple удалила приложение для слежки гонконгскими протестущими за полицией
10 октября 2019 - 14:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Apple удалила приложение HKmap.live, которое позволяло протестующим в Гонконге следить за передвижениями полиции.

Приложение использовалось таким образом, что ставило под угрозу жизни сотрудников правоохранительных органов и жителей Гонконга, объяснила свое решение Apple. Например, преступники использовали его, чтобы найти районы, в которых нет полиции, и совершали там нападения, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

HKmap.live позволяет отмечать на карте препятствия движению, например закрытые дороги или машины пожарных, но протестующие использовали его для отслеживания отрядов полиции. Каплями воды они отмечали водометы, динозаврами – отряды спецназа, поскольку такое прозвище им дали местные жители. Власти Китая раскритиковали Apple за то, что она одобрила это приложение.

Массовые протесты в Гонконге начались в июне из-за законопроекта об экстрадиции в материковую часть Китая. Власти отозвали законопроект лишь в сентябре, но у демонстрантов к этому времени появились новые требования: немедленное ввести подлинное всеобщее избирательное право, освободить всех задержанных во время акций и расследовать жестокие действия полиции.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Apple удалила приложение, позволяющее протестующим в Гонконге следить за полицией
 Самое значимое
Умер французский актер армянского происхождения Шарль ЖерарУмер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
РФ готовится досрочно прекратить обслуживание железной дороги Армении
Twitter удалил тысячи учетных записей по всему миру
Forbes: Канье Уэст - самый высокооплачиваемый рэпер в мире
Доход Грузии от туризма снизился на 10.6% в августе
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Главы МИД Армении и РФ встретились на полях СМИД СНГ «Так что мы сегодня сможем посмотреть, что еще необходимо сделать, чтобы все шло без каких-либо сбоев», - отметил Лавров.
Ереван - в числе 10 самых популярных направлений Booking.com на 2020 год В топ-10 популярных направлений на 2020 год вошли также Гзира (Мальта), Ниньбинь (Вьетнам), Сальта (Аргентина), Согвипхо (Южная Корея), Джодхпур (Индия)
Армянский грузовой самолет совершил аварийную посадку в Сомали Сообщается, что в результате инцидента самолет был поврежден и нуждается в ремонте.
Нобелевскую премию по литературе присудили сразу двум писателям Награда за 2018 год будет вручена польской писательнице Ольге Токарчук, за 2019 год - австрийцу Петеру Хандке