Apple удалила приложение для слежки гонконгскими протестущими за полицией
10 октября 2019 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Apple удалила приложение HKmap.live, которое позволяло протестующим в Гонконге следить за передвижениями полиции.
Приложение использовалось таким образом, что ставило под угрозу жизни сотрудников правоохранительных органов и жителей Гонконга, объяснила свое решение Apple. Например, преступники использовали его, чтобы найти районы, в которых нет полиции, и совершали там нападения, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.
HKmap.live позволяет отмечать на карте препятствия движению, например закрытые дороги или машины пожарных, но протестующие использовали его для отслеживания отрядов полиции. Каплями воды они отмечали водометы, динозаврами – отряды спецназа, поскольку такое прозвище им дали местные жители. Власти Китая раскритиковали Apple за то, что она одобрила это приложение.
Массовые протесты в Гонконге начались в июне из-за законопроекта об экстрадиции в материковую часть Китая. Власти отозвали законопроект лишь в сентябре, но у демонстрантов к этому времени появились новые требования: немедленное ввести подлинное всеобщее избирательное право, освободить всех задержанных во время акций и расследовать жестокие действия полиции.
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