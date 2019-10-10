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Нобелевскую премию по литературе присудили сразу двум писателям

Нобелевскую премию по литературе присудили сразу двум писателям
10 октября 2019 - 15:30 AMT

PanARMENIAN.Net - После перерыва в один год Нобелевский комитет назвал сразу двух лауреатов премии в области литературы. Награда за 2018 год будет вручена польской писательнице Ольге Токарчук, за 2019 год - австрийцу Петеру Хандке. Об этом 10 октября заявил Нобелевский комитет в Стокгольме.

В 2018 году Нобелевскую премию по литературе было решено не вручать из-за масштабного скандала в присуждающей ее Шведской академии. В ноябре 2017 года в рамках кампании #MeToo 18 женщин - члены и сотрудницы Шведской академии обвинили в домогательствах фотографа и режиссера Жан-Клода Арно. По их словам, академии было известно о действиях Арно - мужа шведской поэтессы и прозаика Катарины Фростенсон, также являвшейся членом этой организации, пишет Deutsche Welle.

В ходе скандала вокруг домогательств также выяснилось, что возглавляемый Арно культурный центр получал финансирование из Нобелевского фонда через свою супругу. Фростенсон впоследствии отказалась от членства в Шведской академии, как еще ряд ее коллег. В октябре 2018 года Арно был приговорен к двум годам тюрьмы.

С 1901 по 2017 год лауреатами Нобелевской премии по литературе стали в общей сложности 114 человек. В предыдущий раз награда не вручалась во время Второй мировой войны. В 2017 году важнейшей международной премии в области литературы удостоен британский писатель японского происхождения Исигуро Кадзуо, годом ранее – американский автор и исполнитель Боб Дилан. В 2015 году Нобелевскую премию получила белорусская писательница Светлана Алексиевич.

11 октября назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, станет известен 14 октября. Официальная церемония вручения премии пройдет в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольме.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Нобелевские премии по литературе присуждены Ольге Токарчук и Петеру Хандке
BBC. Olga Tokarczuk and Peter Handke win Nobel Prize for Literature for 2018 and 2019
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