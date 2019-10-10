Армянский грузовой самолет совершил аварийную посадку в Сомали
10 октября 2019 - 16:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолет An-74 EK 74008 армянской авиакомпании «Марс Авиа» совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Могадишо в Сомали. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Армении.
Инцидент произошел 9 октября.
Сообщается, что в результате инцидента самолет был поврежден и нуждается в ремонте.
В самолете находился только экипаж. Никто не пострадал.
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«И я, и мои сестры, мы все хотим этого. Мы знаем, что это будет трудно, но нам нравится растить наших детей вместе, и вы были бы удивлены тем, насколько они хорошо приспособлены, по-детски глупы и нормальны», - заключила Кардашьян.
После прибытия в Ереван она сделала запись в своем она микроблоге в Twitter, отметив, что рада находится в Армении.
«Эти провокации азербайджанской стороны не останутся безответными», - написал он.
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