Протесты в Ираке: Более 100 погибших, 6000 раненых
10 октября 2019 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В ходе начавшихся неделю назад протестов во многих городах Ирака, по официальным данным, уже погибли более 100 человек, 6000 получили ранения.
Жесткие столкновения силовиков с демонстрантами продолжаются, число жертв растет, пишет Deutsche Welle.
На видео, которые курсируют в социальных сетях, можно видеть, непропорциональное применение силы по отношению к протестующим: снайперы с крыш стреляют по мирным демонстрантам, вооруженные люди в масках штурмуют здания местных телекомпаний, по жилым кварталам бьет артиллерия.
В Багдаде, а также в городах Эн-Насирия, Эль-Амара и Эль-Хилла был введен комендантский час. В течение короткого времени был заблокирован доступ к Facebook и другим соцсетям. Затем по всей стране, за исключением курдской части на севере, власти полностью лишили население возможности пользоваться интернетом. Сейчас у демонстрантов остается лишь один путь коммуникации друг с другом - с помощью sms.
Правительство Ирака опровергает информацию о том, что спецслужбы применяют оружие против демонстрантов.
Уличные акции начались из-за отставки генерала Абдель-Вахаб аль-Саади, который ранее занимал должность заместителя главы элитного иракского антитеррористического подразделения и был важной фигурой в борьбе против «Исламского государства» (ИГ). Затем уличные волнения переросли в массовые протесты, участники которых выступают против коррупции, высокого уровня безработицы и отсутствия реформ в стране.
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