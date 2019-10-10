Протесты в Ираке: Более 100 погибших, 6000 раненых

PanARMENIAN.Net - В ходе начавшихся неделю назад протестов во многих городах Ирака, по официальным данным, уже погибли более 100 человек, 6000 получили ранения.

Жесткие столкновения силовиков с демонстрантами продолжаются, число жертв растет, пишет Deutsche Welle.

На видео, которые курсируют в социальных сетях, можно видеть, непропорциональное применение силы по отношению к протестующим: снайперы с крыш стреляют по мирным демонстрантам, вооруженные люди в масках штурмуют здания местных телекомпаний, по жилым кварталам бьет артиллерия.

В Багдаде, а также в городах Эн-Насирия, Эль-Амара и Эль-Хилла был введен комендантский час. В течение короткого времени был заблокирован доступ к Facebook и другим соцсетям. Затем по всей стране, за исключением курдской части на севере, власти полностью лишили население возможности пользоваться интернетом. Сейчас у демонстрантов остается лишь один путь коммуникации друг с другом - с помощью sms.

Правительство Ирака опровергает информацию о том, что спецслужбы применяют оружие против демонстрантов.

Уличные акции начались из-за отставки генерала Абдель-Вахаб аль-Саади, который ранее занимал должность заместителя главы элитного иракского антитеррористического подразделения и был важной фигурой в борьбе против «Исламского государства» (ИГ). Затем уличные волнения переросли в массовые протесты, участники которых выступают против коррупции, высокого уровня безработицы и отсутствия реформ в стране.