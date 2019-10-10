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Ереван - в числе 10 самых популярных направлений Booking.com на 2020 год

Ереван - в числе 10 самых популярных направлений Booking.com на 2020 год
10 октября 2019 - 18:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Популярный сервис бронирования Booking.com предсказал основные туристические тенденции на 2020 год, и столица Армении Ереван входит в число 10 самых популярных направлений.

В своих прогнозах платформа опирается на опыт лидера в сфере путешествий и технологий, а также исследования среди более чем 22 000 путешественников на 29 рынках и информацию из более чем 180 миллионов отзывов проверенных гостей, чтобы определить ключевые тенденции путешествий на 2020 год.

Сервисом было проведено независимое исследование среди совершеннолетних путешественников, которые совершили поездку в течение последних 12 месяцев или планируют совершить поездку в течение следующих 12 месяцев.

В топ-10 популярных направлений на 2020 год вошли также Гзира (Мальта), Ниньбинь (Вьетнам), Сальта (Аргентина), Согвипхо (Южная Корея), Джодхпур (Индия), Свиноуйсьце (Польша), Такамацу (Япония), Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) и Жабляк (Черногория).

Booking.com насчитывает около 28,5 миллионов объявлений в 148 470 направлениях в 228 странах и территориях по всему миру. Каждый день на веб-сайте бронируется более 1 500 000.

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