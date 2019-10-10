Ереван - в числе 10 самых популярных направлений Booking.com на 2020 год
10 октября 2019 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Популярный сервис бронирования Booking.com предсказал основные туристические тенденции на 2020 год, и столица Армении Ереван входит в число 10 самых популярных направлений.
В своих прогнозах платформа опирается на опыт лидера в сфере путешествий и технологий, а также исследования среди более чем 22 000 путешественников на 29 рынках и информацию из более чем 180 миллионов отзывов проверенных гостей, чтобы определить ключевые тенденции путешествий на 2020 год.
Сервисом было проведено независимое исследование среди совершеннолетних путешественников, которые совершили поездку в течение последних 12 месяцев или планируют совершить поездку в течение следующих 12 месяцев.
В топ-10 популярных направлений на 2020 год вошли также Гзира (Мальта), Ниньбинь (Вьетнам), Сальта (Аргентина), Согвипхо (Южная Корея), Джодхпур (Индия), Свиноуйсьце (Польша), Такамацу (Япония), Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) и Жабляк (Черногория).
Booking.com насчитывает около 28,5 миллионов объявлений в 148 470 направлениях в 228 странах и территориях по всему миру. Каждый день на веб-сайте бронируется более 1 500 000.
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«И я, и мои сестры, мы все хотим этого. Мы знаем, что это будет трудно, но нам нравится растить наших детей вместе, и вы были бы удивлены тем, насколько они хорошо приспособлены, по-детски глупы и нормальны», - заключила Кардашьян.
После прибытия в Ереван она сделала запись в своем она микроблоге в Twitter, отметив, что рада находится в Армении.
«Эти провокации азербайджанской стороны не останутся безответными», - написал он.
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