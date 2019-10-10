Главы МИД Армении и РФ встретились на полях СМИД СНГ
10 октября 2019 - 18:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Министры иностранных дел Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили 10 октября выполнение договоренностей между лидерами двух стран в ходе встречи на полях Совета министров иностранных дел СНГ в Ашхабаде.
«У нас сегодня хорошая возможность на полях СМИД СНГ в Ашхабаде провести двустороннюю встречу и посмотреть, как мы работаем над выполнением договоренностей наших лидеров - президента РФ и премьер-министра Армении», - сказал Лавров в начале встречи, пишет РИА Новости.
По его словам, у стран очень интенсивный диалог и на уровне первых лиц, и на уровне министров иностранных дел, на уровне сотрудников внешнеполитических ведомств, не говоря уже об очень интенсивном экономическом взаимодействии. «Так что мы сегодня сможем посмотреть, что еще необходимо сделать, чтобы все шло без каких-либо сбоев», - отметил Лавров.
«Разумеется, это очень хорошая возможность обсудить наше взаимодействие в международных организациях - ОБСЕ, Совете Европы, ООН и, конечно же, в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве», - добавил глава МИД РФ.
Мнацаканян также отметил высокую интенсивность взаимодействия между Россией и Армений. По его словам, между двумя странами идет «позитивный обмен по всем вопросам как международной повестки, так и двусторонних отношений».
Позднее МИД РФ сообщил, что в ходе беседы были обсуждены «актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», также проведен обмен мнениями по проблематике нагорно-карабахского урегулирования.
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По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
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