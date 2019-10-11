Женщин Ирана впервые за 40 лет пустили на футбольный матч

PanARMENIAN.Net - Более трех тысяч жительниц Ирана посетили матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором их сборная обыграла Камбоджу со счетом 14:0. Женщины получили доступ на стадион, где проходил матч с участием мужских команд, впервые за 40 лет.

Встреча состоялась в Тегеране 10 октября. На арене «Азади Стэдиум» женщинам был выделен отдельный сектор, число билетов для них было ограничено, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

В турнирной таблице отборочной группы C сборная Ирана лидирует, набрав в двух матчах шесть очков. Второе место занимает команда Бахрейна.

В сентябре сообщалось о гибели иранской футбольной болельщицы Сахар Ходаяри, которая попыталась совершить суицид у здания суда. Она протестовала против возможного тюремного заключения из-за похода на футбольный матч.

Женщинам, проживающим в Иране, было запрещено посещать матчи с участием мужских команд с 1979 года. Правило вступило в силу вскоре после Исламской революции, случившейся в том же году. Осенью 2019-го правительство страны позволило женщинам присутствовать на матче Иран — Камбоджа. Отмечается, что это произошло под давлением Международной федерации футбола. В частности, ФИФА призывала иранские власти обеспечить свободу и безопасность всем женщинам после смерти Ходаяри.