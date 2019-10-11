Пашинян обсудил с Бердымухамедовым перспективы сотрудничества в сфере углеводородов

PanARMENIAN.Net - В Ашхабаде 11 октября утром премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Президент Туркменистана подчеркнул важность его визита в контексте обсуждения перспектив углубления, как двусторонних, так и многосторонних отношений. Бердымухамедов выразил удовлетворение ходом армяно-туркменского сотрудничества, и отметил, что Туркменистан заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве с Арменией и расширении связей в различных сферах.

Пашинян, в свою очередь, отметил, что рад посетить Туркменистан и иметь возможность обменяться мнениями вокруг процесса и развития армяно-туркменского партнерства.

Премьер отметил, что в Туркменистан является одним из важных партнеров Армении в Центральной Азии, с которым налажены эффективные и конструктивные взаимоотношения, а экономическое сотрудничество нужно активизировать созвучно политическому диалогу на высшем уровне.

Премьер Армении и президент Туркменистана обратились к повестке двусторонних и многосторонних отношений, активизацию экономических связей и товарооборота, вопросы реализации потенциала в различных сферах. Были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере углеводородов.

Собеседники выразили обоюдное мнение, что дружба между двумя народами является важной основой и потенциалом для сближения взаимоотношений Армении и Туркменистана, они выразили обоюдную готовность максимально стимулировать совместные выгодные программы и инициативы.

Стороны обменялись мыслями вокруг важности деятельности Совета глав государств СНГ, а также вопросов развития сотрудничества в рамках СНГ.