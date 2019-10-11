В результате турецкого обстрела в сирийском Эль-Камышлы погиб 12-летний ребенок

PanARMENIAN.Net - Вечером 10 октября возобновились обстрелы Турции в направлении курдских сел в окрестностях города Эль-Камышлы в Сирии.

Восточный район Катур бек и западные районы Хилалиэ, Гарпи также подверглись бомбардировке. Вследствие этого погиб 12-летний ребенок арабского происхождения, пишет «Гандзасар».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Целью операции Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство». Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Под обстрел попали также армянонаселенные районы. Есть жертвы среди гражданских.