Макрон осудил операцию Турции в Сирии и призвал скорее завершить ее

PanARMENIAN.Net - Действия Вооруженных сил Турции на севере Сирии могут помочь террористам «Исламского государства» усилить свои позиции. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Я самым решительным образом осуждаю наступательную военную операцию в Сирии и призываю Турцию завершить ее как можно скорее», - сказал Макрон, выступая в Лионе на конференции, посвященной борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, пишет «Интерфакс».

«Турция берет на себя ответственность за риск того, что ее действия помогут ИГ восстановить свой «халифат», - отметил французский лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Целью операции Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство». Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Под обстрел попали также армянонаселенные районы. Есть жертвы среди гражданских.