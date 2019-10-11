Алиев в Ашхабаде «пожаловался» на памятник Нжде в Армении
11 октября 2019 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В своей речи он, рассказывая о «вкладе Азербайджана в Великую отечественную войну» в числе прочего упомянул армянского военно-политического деятеля Гарегина Нжде.
«Главы государств неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у фашистов как Гарегин Нжде», — сказал Алиев, пишет Rusarminfo.
По его словам, руководство стран СНГ неоднократно выражало протест против «циничного шага прежнего руководства Армении». Он также упомянул, что Гарегин Нжде был арестован и умер во Владимирской тюрьме.
Памятник Гарегину Нжде был установлен в Ереване в мае 2016 года.
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Армения призывает к действенным международным усилиям, чтобы положить конец этому военному вторжению, предотвратить массовые зверства и защитить население Сирии, граничащей с Турцией.
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По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
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