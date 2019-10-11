Алиев в Ашхабаде «пожаловался» на памятник Нжде в Армении

PanARMENIAN.Net - В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В своей речи он, рассказывая о «вкладе Азербайджана в Великую отечественную войну» в числе прочего упомянул армянского военно-политического деятеля Гарегина Нжде.

«Главы государств неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у фашистов как Гарегин Нжде», — сказал Алиев, пишет Rusarminfo.

По его словам, руководство стран СНГ неоднократно выражало протест против «циничного шага прежнего руководства Армении». Он также упомянул, что Гарегин Нжде был арестован и умер во Владимирской тюрьме.

Памятник Гарегину Нжде был установлен в Ереване в мае 2016 года.