Иранский нефтяной танкер взорвался у побережья Саудовской Аравии
11 октября 2019 - 12:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Взрыв произошел на иранском нефтяном танкере, расположенном в Красном море недалеко от порта Джедда в Саудовской Аравии. Из-за случившегося нефть разлилась в море. Экипаж не пострадал.
Взрыв произошел на танкере, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана, пишет Meduza со ссылкой на ISNA.
По данным издания, взрыв мог быть терактом, но эта информация пока не подтверждена. Иранский телеканал PressTV сообщил, что взрывы произошли с интервалом в 20 минут. Предполагается, что судно поразили двумя ракетами.
Associated Press отмечает, что сообщения о взрыве появились после того, как США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры возле Ормузского пролива. Официальный Тегеран это отрицает.
В сентябре в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два завода государственной компании Saudi Aramco, из-за чего добыча нефти в стране сократилась вдвое. Саудовская Аравия и США обвинили в нападении Иран.
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