Пашинян: Алиев предпринимает попытки субъективной интерпретации истории и проявляет неуважение
11 октября 2019 - 13:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринимает попытки субъективной интерпретации истории. Об этом заявил в Ашхабаде в ходе заседания Совета глав стран СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя попытки Алиева представить в своей речи армянского военно-политического деятеля Гарегина Нжде в качестве фашиста.
В своей речи Алиев упомянул армянского военно-политического деятеля Гарегина Нжде: «Главы государств неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у фашистов как Гарегин Нжде».
Премьер Армении резко осудил выступление Алиева, назвав его неуважительным по отношению к армянскому народу и главам государств стран СНГ. Пашинян напомнил о вкладе армянского народа в победу над нацистами, отметив, что армяне сражались не только в рядах Советской армии, но и в европейском Движении сопротивления.
«Мы поддерживаем любые конструктивные шаги, направленные на объективное освещение исторических событий тех лет, и выступаем против попыток их субъективной интерпретации. К сожалению, в речи Ильхама Гейдаровича мы увидели такие попытки. Когда я слушал его оценки про Гарегина Нжде, вспомнил известную советскую картину «Кавказская пленница», когда Шурик спрашивает: «А что, часовню тоже я развалил?» Из речи Ильхама Алиева создается такое впечатление, что в Великой Отечественной войне Гитлер играл второстепенную роль, а лидером нацистского движения был Гарегин Нжде», - заявил премьер Армении.
По словам Пашиняна, правда заключается в том, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении и против Геноцида армян.
«Говорится, что Гарегин Нжде умер во Владимирской тюрьме. Очень многие советские деятели умерли во Владимирской тюрьме», - заметил он, задавшись вопросом, значит ли, что всех репрессированных с 1930-х по 1950-е годы нужно считать врагами народа.
«Я считаю неуместным использовать этот формат, чтобы искажать историю, вносить некую напряженность в атмосферу этого довольно важного заседания. Я думаю, что на таких саммитах мы должны делать все возможное, чтобы напряжение между нашими народами и странами не росло, а, наоборот, мы нашли бы пути к диалогу, компромиссу, взаимному доверию и уважению», - сказал Пашинян.
«Я считаю, что слова президента Азербайджана неуважительны, в первую очередь для армянского народа. И я считаю это неуважительным к главам государств и народам, которые они представляют здесь», - добавил он.
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