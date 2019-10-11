Президент НКР: Судьба Арцаха не может решаться без его участия

PanARMENIAN.Net - Судьба Арцаха не может быть решена без его участия. Об этом заявил президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян на открытии международного Форума друзей Арцаха «Сотрудничество во имя справедливости и мира».

«Формирование независимого, суверенного, мощного государств – всегда была и остается основой нашего государственного строительства, одним из столпов является наше триединство с Арменией и Диаспорой армян, а также приверженности к демократическим ценностям и принципам. Для нас важнейшим является обеспечение безопасности Арцаха на всех уровнях. Даже незначительное ослабление безопасности вызовет у противника соблазн прибегнуть к новой агрессии, что чревато непредсказуемыми последствиями. Посему вопросы безопасности приоритетны в том числе в переговорном процессе», – заявил Саакян.

Обратившись к переговорному процессу, президент Арцаха подчеркнул, что они являются сторонниками мирного урегулирования отношений с Азербайджаном под эгидой Минской группы ОБСЕ за переговорным столом.

«Достижение серьезных успехов в данном вопросе невозможно без полноценного восстановления формата переговорного процесса с полноправным участием Арцаха. Очевидно, судьба Арцаха не может быть решена без его участия, и для нас невозможно возвращение к прошлому, будь это в вопросе статуса или границ», – отметил Б. Саакян.

Он добавил, что в основе внешней политики Арцаха продолжают оставаться сбалансированность, многонаправленность, Арцах подчеркивает важность отношений с Европой, Россией и США.