Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али удостоен Нобелевской премии мира. Об этом сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.

Церемония объявления прошла в Осло.

Премию присудили с формулировкой «за усилия в достижении мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу завершить пограничный конфликт с соседней Эритреей».

Абий Ахмед Али — первый премьер Эфиопии, принадлежащий к народу оромо, а также первый мусульманин на этом посту. Он занял должность председателя правительства 1 апреля 2018 года.

Конфликт между Эритреей и Эфиопией продолжался с 1998 по 2000 годы и заключался в вопросе контроля над спорными пограничными территориями, его жертвами стали десятки тысяч человек. В 2018 году премьер-министр Эфиопии и президент Эритреи Исайяс Афеворки заключили мирный договор и договорились сотрудничать в нескольких сферах, в том числе в экономической.