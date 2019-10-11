Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии
11 октября 2019 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али удостоен Нобелевской премии мира. Об этом сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.
Церемония объявления прошла в Осло.
Премию присудили с формулировкой «за усилия в достижении мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу завершить пограничный конфликт с соседней Эритреей».
Абий Ахмед Али — первый премьер Эфиопии, принадлежащий к народу оромо, а также первый мусульманин на этом посту. Он занял должность председателя правительства 1 апреля 2018 года.
Конфликт между Эритреей и Эфиопией продолжался с 1998 по 2000 годы и заключался в вопросе контроля над спорными пограничными территориями, его жертвами стали десятки тысяч человек. В 2018 году премьер-министр Эфиопии и президент Эритреи Исайяс Афеворки заключили мирный договор и договорились сотрудничать в нескольких сферах, в том числе в экономической.
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