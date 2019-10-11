МИД РА: Народ Арцаха безупречно реализовал свое право на самоопределение

PanARMENIAN.Net - Народ Арцаха безупречно реализовал свое право на самоопределение, право, которому нельзя противопоставить принцип какого-либо международного права, включая и прежде всего территориальную целостность, заявил 11 октября заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян на международном Форуме друзей Арцаха «Сотрудничество во имя справедливости и мира» в Степанакерте.

«Право на самоопределение – это право, которое превалирует над любым другим международным документом. Посему наш долг – поддерживать и руководствоваться четко выраженным народом Арцаха правом на самоопределение», - отметил Кочарян, пишет Aysor.am.

По словам Кочаряна, сотрудничество Арцаха с его друзьями является сотрудничеством с цивилизационными силами.

«Сегодня задача заключается в том, что всем этим цивилизационным силам совместными усилиями нужно объединяться, чтобы у антицивилизационных сил не было возможности поднять голову. Антицивилизационные силы постоянно препятствуют развитию человечества. Армянский народ очень хорошо почувствовал это на себе, свидетельством тому являются те зверства, которые мы видели в дни Геноцида армян. И сегодня мы видим столкновение цивилизационных и антицивилизационных сил на Ближнем Востоке, где уничтожаются колыбели традиционных цивилизаций, народов, наций, племен», - сказал заместитель министра иностранных дел Армении.