МИД РА: Народ Арцаха безупречно реализовал свое право на самоопределение
11 октября 2019 - 15:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Народ Арцаха безупречно реализовал свое право на самоопределение, право, которому нельзя противопоставить принцип какого-либо международного права, включая и прежде всего территориальную целостность, заявил 11 октября заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян на международном Форуме друзей Арцаха «Сотрудничество во имя справедливости и мира» в Степанакерте.
«Право на самоопределение – это право, которое превалирует над любым другим международным документом. Посему наш долг – поддерживать и руководствоваться четко выраженным народом Арцаха правом на самоопределение», - отметил Кочарян, пишет Aysor.am.
По словам Кочаряна, сотрудничество Арцаха с его друзьями является сотрудничеством с цивилизационными силами.
«Сегодня задача заключается в том, что всем этим цивилизационным силам совместными усилиями нужно объединяться, чтобы у антицивилизационных сил не было возможности поднять голову. Антицивилизационные силы постоянно препятствуют развитию человечества. Армянский народ очень хорошо почувствовал это на себе, свидетельством тому являются те зверства, которые мы видели в дни Геноцида армян. И сегодня мы видим столкновение цивилизационных и антицивилизационных сил на Ближнем Востоке, где уничтожаются колыбели традиционных цивилизаций, народов, наций, племен», - сказал заместитель министра иностранных дел Армении.
Самое значимое
Армения призывает к действенным международным усилиям, чтобы положить конец этому военному вторжению, предотвратить массовые зверства и защитить население Сирии, граничащей с Турцией.
Айрапетян отметил, что учитывая начало турецкой военной операции в Сирии - в армянонаселенные районах, он провел телефонную беседу с консулом РА в Алеппо Арменом Саркисяном.
По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
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