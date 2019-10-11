Шер: Турки убили и замучили около 2 млн армян
11 октября 2019 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известная американская певица армянского происхождения Шер (Шерилин Саркисян) прокомментировала военную операцию Турции на севере Сирии. Соответствующую запись она сделала в своем микроблоге в Twitter.
«Когда мне было 11, я слышала о кровожадных турках, которые замучили и убили почти 2 миллиона армян. Солдаты Турции все еще жаждут крови. Теперь они совершают геноцид в отношении курдов, с благословения Трампа», – написала она.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Целью операции Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство». Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Под обстрел попали также армянонаселенные районы. Есть жертвы среди гражданских.
Самое значимое
Армения призывает к действенным международным усилиям, чтобы положить конец этому военному вторжению, предотвратить массовые зверства и защитить население Сирии, граничащей с Турцией.
Айрапетян отметил, что учитывая начало турецкой военной операции в Сирии - в армянонаселенные районах, он провел телефонную беседу с консулом РА в Алеппо Арменом Саркисяном.
По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
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