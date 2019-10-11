Трамп: США могут ввести жесткие санкции против Турции

PanARMENIAN.Net - США могут ввести очень жесткие санкции против Турции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

«Я надеюсь, что (будет) последний вариант из трех (имеется в виду посредничество в диалоге между Турцией и курдами - ред.). У нас нет солдат в Сирии, мы победили ИГ. Последнее, что я хотел бы, так это опять послать тысячи и тысячи солдат и победить опять всех. У нас реально два выбора: военный или сделать очень жесткие вещи с Турцией в финансовом плане», - заявил Трамп, пишет ТАСС.

«Это (санкции) будет легче. У нас хорошие отношения с курдами, и, я надеюсь, мы можем посредничать», - подчеркнул он.

«Не думаю, что американский народ хочет, чтобы мы пошли по военному пути. Мы победили и покинули этот район, - отметил глава Белого дома. - Посмотрим, что произойдет. Мы можем предпринять что-то очень жесткое - санкции или другие финансовые меры».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Целью операции Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство». Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Под обстрел попали также армянонаселенные районы. Есть жертвы среди гражданских.

Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.