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Билл Гейтс выделит $700 млн на борьбу со смертельными болезнями

Билл Гейтс выделит $700 млн на борьбу со смертельными болезнями
11 октября 2019 - 18:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Основатель компании Microsoft Билл Гейтс выделит $700 млн на борьбу со смертельными болезнями, которые убивают миллионы человек каждый год. В частности, средства пойдут на имплант против ВИЧ, вакцину от туберкулеза и новое поколение антимоскитных сеток для защиты от малярии.

Гейтс отметил, что экспериментальные технологии могут стать новым оружием в глобальной борьбе. Гейтс упомянул несколько потенциально прорывных технологий. Среди них – имплант размером со спичку, который может на год защитить от заражения ВИЧ, пишет Forbes.ru.

Его разрабатывает компания Merck & Co. Фонд Билла и Мелинды Гейтс вкладывал $140 млн в другой подобный проект, сообщал в 2016 году The Wall Street Journal.

Еще одно лекарство, которое упомянул миллиардер, — вакцина против туберкулеза, которой занимается GlaxoSmithKline Plc. Гейтс рассказал о курсе лечения этой болезни с помощью трех препаратов, который хорошо показывает себя даже в случае с наиболее устойчивыми видами туберкулеза.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс передаст деньги в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Сумма будет выделена в течение 3 лет. Таким образом, общие пожертвования Гейтсов фонду с 2002 года составят почти $3 млрд.

Ссылки по теме:
Forbes.ru. Билл Гейтс выделит деньги на новое средство от ВИЧ в рамках пожертвования на $700 млн
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