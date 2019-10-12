Самолет рейса Петербург - Ереван совершил экстренную посадку в Тбилиси
12 октября 2019 - 12:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолет Boeing 737-700 EK авиакомпании «Армения», выполняющий рейс Санкт-Петербург - Ереван, по техническим причинам совершил экстренную посадку в Тбилиси. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации Армении.
Отмечается, что после соответствующего обслуживания самолет благополучно вылетел в Ереван.
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