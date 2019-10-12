Президент НКР: Горнодобывающая промышленность обеспечивает динамичное развитие Арцаха

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 12 октября принял участие в открытии в Степанакерте научно-практической конференции «Корпоративная социальная ответственность в горнодобывающей промышленности». Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Саакян подчеркнул, что горнодобывающая промышленность является одной из ветвей экономики, обеспечивающих динамическое развитие Арцаха, отметив в данном контексте актуальность тем, охваченных повесткой научной конференции.