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ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 90 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 90 раз
12 октября 2019 - 13:14 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 6 по 12 октября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 90 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 700 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР следят за сохранением режима прекращения огня и продолжают уверенно нести боевое дежурство.

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