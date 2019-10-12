Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Сирии
12 октября 2019 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Главы двух государств в продолжение состоявшейся вчера в Ашхабаде в рамках саммита СНГ беседы обсудили ситуацию на севере Сирии.
Были также затронуты другие вопросы регионального значения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Целью операции Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство». Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Под обстрел попали также армянонаселенные районы. Есть жертвы среди гражданских.
Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
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«И я, и мои сестры, мы все хотим этого. Мы знаем, что это будет трудно, но нам нравится растить наших детей вместе, и вы были бы удивлены тем, насколько они хорошо приспособлены, по-детски глупы и нормальны», - заключила Кардашьян.
После прибытия в Ереван она сделала запись в своем она микроблоге в Twitter, отметив, что рада находится в Армении.
«Эти провокации азербайджанской стороны не останутся безответными», - написал он.
Следственным управлением СК Армении по Котайкской области ведется следствие для выяснения обстоятельств смерти Арутюняна.
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