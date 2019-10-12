Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Сирии

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Главы двух государств в продолжение состоявшейся вчера в Ашхабаде в рамках саммита СНГ беседы обсудили ситуацию на севере Сирии.

Были также затронуты другие вопросы регионального значения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Целью операции Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство». Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Под обстрел попали также армянонаселенные районы. Есть жертвы среди гражданских.

Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.