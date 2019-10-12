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Саакян и Затулин обсудили связи между Арцахом и РФ

Саакян и Затулин обсудили связи между Арцахом и РФ
12 октября 2019 - 16:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян провел встречу с депутатом Госдумы Российской Федерации, директором Института стран СНГ Константином Затулиным. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся связей между Арцахом и Россией, а также региональных процессов.

Саакян вручил Затулину орден «Григор Лусаворич», которого он был удостоен за дружественное отношение и содействие Республике Арцах и ее народу.

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