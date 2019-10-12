Саакян и Затулин обсудили связи между Арцахом и РФ
12 октября 2019 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян провел встречу с депутатом Госдумы Российской Федерации, директором Института стран СНГ Константином Затулиным. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.
В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся связей между Арцахом и Россией, а также региональных процессов.
Саакян вручил Затулину орден «Григор Лусаворич», которого он был удостоен за дружественное отношение и содействие Республике Арцах и ее народу.
Самое значимое
Армения призывает к действенным международным усилиям, чтобы положить конец этому военному вторжению, предотвратить массовые зверства и защитить население Сирии, граничащей с Турцией.
Айрапетян отметил, что учитывая начало турецкой военной операции в Сирии - в армянонаселенные районах, он провел телефонную беседу с консулом РА в Алеппо Арменом Саркисяном.
По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД
Partner news
Последние новости
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни Госдума опубликовала опрос о целесообразности возвращения смертной казни 11 октября
Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Сирии Были также затронуты другие вопросы регионального значения
Самолет рейса Петербург - Ереван совершил экстренную посадку в Тбилиси Отмечается, что после соответствующего обслуживания самолет благополучно вылетел в Ереван.
Билл Гейтс выделит $700 млн на борьбу со смертельными болезнями Гейтс отметил, что экспериментальные технологии могут стать новым оружием в глобальной борьбе. Гейтс упомянул несколько потенциально прорывных технологий.