Саакян и Затулин обсудили связи между Арцахом и РФ

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян провел встречу с депутатом Госдумы Российской Федерации, директором Института стран СНГ Константином Затулиным. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся связей между Арцахом и Россией, а также региональных процессов.

Саакян вручил Затулину орден «Григор Лусаворич», которого он был удостоен за дружественное отношение и содействие Республике Арцах и ее народу.