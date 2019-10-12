Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни

PanARMENIAN.Net - 80% россиян поддерживают возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов. Это следует из результатов опроса, опубликованного на странице Госдумы во «ВКонтакте», который прошли более 67 тысяч человек.

16,7% прошедших опрос высказались против возвращения высшей меры наказания. Еще чуть более трех процентов респондентов предложили другой вариант в комментариях, пишет Lenta.ru.

Некоторые пользователи высказывали опасения, что человека могут лишить жизни по ложному обвинению. В комментариях указывали, что для введения смертной казни необходимо проработать механизм исключения судебной ошибки.

Госдума опубликовала опрос о целесообразности возвращения смертной казни 11 октября.

Дискуссия о применении высшей меры наказания возникла после того, как в Саратове произошло убийство девятилетней девочки. В сети начался сбор подписей за проведение референдума об отмене моратория на смертную казнь в отношении осужденных за насилие над детьми, также в поддержку этого высказались телеведущий Владимир Соловьев и депутат Госдумы Евгений Примаков.

Девятилетняя школьница Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Позже ее тело нашли, подозреваемого в убийстве задержали. Он сознался в преступлении и рассказал следствию, что задушил ребенка со злости за грубый ответ.