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Армия Асада идет на помощь курдам Сирии

Армия Асада идет на помощь курдам Сирии
14 октября 2019 - 10:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительственные войска Сирии выдвинулись на север страны, чтобы дать отпор турецкой агрессии, и намерены быть там уже через 48 часов, сообщил сирийский телеканал SANA.

Отмечается, что таким образом ситуация в зоне конфликта может кардинально измениться.

Турецкие военные 13 октября заметно укрепили свои успехи в Сирии, получив контроль над трассой примерно в 30 км от границы. Это выглядело как быстрый успех операции «Источник мира», ставящей своей целью ликвидацию курдских формирований, пишет «Комменрантъ».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска взяли под контроль центр приграничного города Рас-эль-Айн и осадили другой — Телль-Абьяд. Буквально через два часа после этого появились сообщения о полном взятии Телль-Абьяда.

Ссылки по теме:
BBC. Turkey-Syria offensive: Kurds reach deal with Syrian army
Kommersant.ru. Турецкое наступление объединяет Сирию
Ria.ru. Сирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка, сообщили СМИ
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