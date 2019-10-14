Армия Асада идет на помощь курдам Сирии
14 октября 2019 - 10:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительственные войска Сирии выдвинулись на север страны, чтобы дать отпор турецкой агрессии, и намерены быть там уже через 48 часов, сообщил сирийский телеканал SANA.
Отмечается, что таким образом ситуация в зоне конфликта может кардинально измениться.
Турецкие военные 13 октября заметно укрепили свои успехи в Сирии, получив контроль над трассой примерно в 30 км от границы. Это выглядело как быстрый успех операции «Источник мира», ставящей своей целью ликвидацию курдских формирований, пишет «Комменрантъ».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска взяли под контроль центр приграничного города Рас-эль-Айн и осадили другой — Телль-Абьяд. Буквально через два часа после этого появились сообщения о полном взятии Телль-Абьяда.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
Армянские самбисты завоевали 3 медали на ЧМ Серебряные медали завоевали Варсик Григорян (в весовой категории 56 кг) и Давид Овсепян (в весовой категории 52 кг).
Сопредседатели МГ ОБСЕ отправятся в Арцах «После этого посредники отправятся в Арцах», - отметила Нагдалян.
Лидеров Каталонии приговорили к длительным тюремным срокам На 13 лет осужден бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас. Еще троих обвинили в неповиновении, но к заключению не приговорили.
NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных-террористов ИГ с ценными данными Собеседники газеты уточнили, что несколько сотен боевиков, воспользовавшись паникой, совершили побег из центра временного содержания в том же районе Сирии