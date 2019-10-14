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3 иностранных журналиста погибли в Сирии в результате турецкого налета

3 иностранных журналиста погибли в Сирии в результате турецкого налета
14 октября 2019 - 10:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Три иностранных журналиста погибли в результате налета турецких военных самолетов на колонну машин близ сирийского города Рас-эль-Айн. Об этом 13 октября сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники.

Всего, по информации канала, в результате атаки ВВС Турции погибло более 11 гражданских лиц. По данным медицинских работников, число жертв может серьезно возрасти, так как при бомбардировке около 100 человек получили ранения. Некоторые из пострадавших находятся в госпитале в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.

Колонна, которая попала под обстрел с воздуха, передвигалась от сирийского приграничного города Камышлы к городу Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии.

Указывается, что среди пассажиров находились журналисты, представляющие иностранные средства массовой информации. В частности, как отметили источники, в автобусе было несколько английских и французских корреспондентов, а также репортеры местных средств массовой информации. Они направлялись в зону боевых столкновений между курдскими отрядами и турецкими силами, которые проводят на северо-востоке Сирии военную операцию.

Ссылки по теме:
ТАСС: СМИ: три иностранных журналиста погибли при налете ВВС Турции в Сирии
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