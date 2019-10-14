Здание парламента РА - в топ-5 самых красивых в мире по версии The Independent
14 октября 2019 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Авторитетный британский журнал The Independent составил список 10 самых красивых зданий парламентов мира. 4-е место в рейтине занимает здание Национального собрания Армении.
Здание расположено на проспекте Баграмяна в центре Еревана.
«Мягкая атмосфера «университетского города». Это красивое, великолепное, симметричное здание и его окрестности выглядят просто прекрасно», - отмечает издание.
«Мне нравится гармония здания, контраст первого этажа из серого камня с золотисто-желтым цветом верхних этажей. Выглядит великолепно...», - написал в Twitter активист и эксперт по выборам Алан Фолдс.
Фолдс представил в Twitter список зданий парламентов 193 стран мира, из которых The Independent выделил 10 самых красивых.
Первое место в рейтинге занимает здание парламента Венгрии, второе - Румынии, третье - Тринидада. За Арменией, которая занимает 4 место, следуют Ангола, США, Индия, Сейшельские острова и Бутан.
Самое значимое
В топ-10 популярных направлений на 2020 год вошли также Гзира (Мальта), Ниньбинь (Вьетнам), Сальта (Аргентина), Согвипхо (Южная Корея), Джодхпур (Индия)
«И я, и мои сестры, мы все хотим этого. Мы знаем, что это будет трудно, но нам нравится растить наших детей вместе, и вы были бы удивлены тем, насколько они хорошо приспособлены, по-детски глупы и нормальны», - заключила Кардашьян.
После прибытия в Ереван она сделала запись в своем она микроблоге в Twitter, отметив, что рада находится в Армении.
«Эти провокации азербайджанской стороны не останутся безответными», - написал он.
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