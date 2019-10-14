Премьер Грузии приедет в Армению с официальным визитом
14 октября 2019 - 13:50 AMT
PanARMENIAN.Net - По приглашению премьер-министра Армении Никола Пашиняна премьер-министр Грузии Георгий Гахария 15 октября с официальным визитом прибудет в Армению. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
После официальной церемонии встречи состоится беседа в формате тет-а-тет премьер-министров Армении и Грузии, затем – встреча в расширенном составе, по итогам переговоров премьеры двух стран выступят с заявлениями для представителей СМИ.
В ходе визита Георгий Гахария проведет встречу также с президентом РА Арменом Саркисяном, Католикосом всех армян Гарегином Вторым.
Премьер Грузии посетит Мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.
Самое значимое
Армения призывает к действенным международным усилиям, чтобы положить конец этому военному вторжению, предотвратить массовые зверства и защитить население Сирии, граничащей с Турцией.
Айрапетян отметил, что учитывая начало турецкой военной операции в Сирии - в армянонаселенные районах, он провел телефонную беседу с консулом РА в Алеппо Арменом Саркисяном.
По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД
Partner news
Последние новости
ЕС «настоятельно» призвал Турцию вывести войска из Сирии В нем отмечается, что ЕС «по-прежнему привержен единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства».
Армянские самбисты завоевали 3 медали на ЧМ Серебряные медали завоевали Варсик Григорян (в весовой категории 56 кг) и Давид Овсепян (в весовой категории 52 кг).
У отца сестер Хачатурян выявили «расстройство сексуального предпочтения» В экспертизе не говорится, к кому именно из дочерей Хачатурян испытывал влечение и над какими надругался, но упоминается, что это происходило как минимум полгода
Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование бедности «Их исследовательские методы сейчас полностью доминируют в экономике развития», — отмечает академия