Премьер Грузии приедет в Армению с официальным визитом

PanARMENIAN.Net - По приглашению премьер-министра Армении Никола Пашиняна премьер-министр Грузии Георгий Гахария 15 октября с официальным визитом прибудет в Армению. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

После официальной церемонии встречи состоится беседа в формате тет-а-тет премьер-министров Армении и Грузии, затем – встреча в расширенном составе, по итогам переговоров премьеры двух стран выступят с заявлениями для представителей СМИ.

В ходе визита Георгий Гахария проведет встречу также с президентом РА Арменом Саркисяном, Католикосом всех армян Гарегином Вторым.

Премьер Грузии посетит Мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.