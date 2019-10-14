Россияне начали чаще искать имя Гарегина Нжде в Google
14 октября 2019 - 12:45 AMT
PanARMENIAN.Net - За прошедшую неделю число запросов имени армянского военно-политического деятеля Гарегина Нжде в поисковике Google выросло среди россиян, достигнув максимума за год.
12 октября, по данным Google Trends, рост поиска по фамилии Нжде из разных российских городов увеличился в несколько раз, зафиксировав самый высокий результат за последний месяц. Система показывает только фактический рост, не показывая количества запросов.
На первых страницах в результатах в поисковой системе в основном положительная информация о жизни и деятельности Нжде.
11 октября в Ашхабаде в ходе заседания Совета глав стран СНГ президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи упомянул армянского военно-политического деятеля Гарегина Нжде: «Главы государств неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у фашистов как Гарегин Нжде».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ резко осудил выступление Алиева, назвав его неуважительным по отношению к армянскому народу и главам государств стран СНГ, и заявил, что Алиев предпринимает попытки субъективной интерпретации истории.
«Я считаю неуместным использовать этот формат, чтобы искажать историю, вносить некую напряженность в атмосферу этого довольно важного заседания. Я думаю, что на таких саммитах мы должны делать все возможное, чтобы напряжение между нашими народами и странами не росло, а, наоборот, мы нашли бы пути к диалогу, компромиссу, взаимному доверию и уважению», - сказал Пашинян.
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«И я, и мои сестры, мы все хотим этого. Мы знаем, что это будет трудно, но нам нравится растить наших детей вместе, и вы были бы удивлены тем, насколько они хорошо приспособлены, по-детски глупы и нормальны», - заключила Кардашьян.
После прибытия в Ереван она сделала запись в своем она микроблоге в Twitter, отметив, что рада находится в Армении.
«Эти провокации азербайджанской стороны не останутся безответными», - написал он.
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