Россияне начали чаще искать имя Гарегина Нжде в Google

PanARMENIAN.Net - За прошедшую неделю число запросов имени армянского военно-политического деятеля Гарегина Нжде в поисковике Google выросло среди россиян, достигнув максимума за год.

12 октября, по данным Google Trends, рост поиска по фамилии Нжде из разных российских городов увеличился в несколько раз, зафиксировав самый высокий результат за последний месяц. Система показывает только фактический рост, не показывая количества запросов.

На первых страницах в результатах в поисковой системе в основном положительная информация о жизни и деятельности Нжде.

11 октября в Ашхабаде в ходе заседания Совета глав стран СНГ президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи упомянул армянского военно-политического деятеля Гарегина Нжде: «Главы государств неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у фашистов как Гарегин Нжде».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ резко осудил выступление Алиева, назвав его неуважительным по отношению к армянскому народу и главам государств стран СНГ, и заявил, что Алиев предпринимает попытки субъективной интерпретации истории.

«Я считаю неуместным использовать этот формат, чтобы искажать историю, вносить некую напряженность в атмосферу этого довольно важного заседания. Я думаю, что на таких саммитах мы должны делать все возможное, чтобы напряжение между нашими народами и странами не росло, а, наоборот, мы нашли бы пути к диалогу, компромиссу, взаимному доверию и уважению», - сказал Пашинян.