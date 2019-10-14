Калифорния - первый штат США, где запретили продажу новых меховых изделий
14 октября 2019 - 11:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, запрещающий продажу новых изделий из натурального меха.
Закон запрещает производить, продавать, дарить, обменивать меховые изделия на территории штата. Запрет распространяется на одежду, обувь, сумки, головные уборы и связки ключей. Закон вступит в силу в 2023 году, пишет Meduza.
Также губернатор подписал закон, запрещающий использовать диких животных в цирковых выступлениях. Кроме того, Гэвин Ньюсом запретил охотиться в Калифорнии на северо-американскую рысь.
Калифорния стала первым штатом, запретившим продажу меховых изделий. Ранее такие запреты ввели в городах Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Цирковые выступления диких животных запрещены в Нью-Джерси и на Гавайях.
В последние несколько лет от использования натурального меха отказались практически все крупные модные дома. Среди них — Armani, Prada, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
Армянские самбисты завоевали 3 медали на ЧМ Серебряные медали завоевали Варсик Григорян (в весовой категории 56 кг) и Давид Овсепян (в весовой категории 52 кг).
Сопредседатели МГ ОБСЕ отправятся в Арцах «После этого посредники отправятся в Арцах», - отметила Нагдалян.
Лидеров Каталонии приговорили к длительным тюремным срокам На 13 лет осужден бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас. Еще троих обвинили в неповиновении, но к заключению не приговорили.
NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных-террористов ИГ с ценными данными Собеседники газеты уточнили, что несколько сотен боевиков, воспользовавшись паникой, совершили побег из центра временного содержания в том же районе Сирии