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Калифорния - первый штат США, где запретили продажу новых меховых изделий

Калифорния - первый штат США, где запретили продажу новых меховых изделий
14 октября 2019 - 11:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, запрещающий продажу новых изделий из натурального меха.

Закон запрещает производить, продавать, дарить, обменивать меховые изделия на территории штата. Запрет распространяется на одежду, обувь, сумки, головные уборы и связки ключей. Закон вступит в силу в 2023 году, пишет Meduza.

Также губернатор подписал закон, запрещающий использовать диких животных в цирковых выступлениях. Кроме того, Гэвин Ньюсом запретил охотиться в Калифорнии на северо-американскую рысь.

Калифорния стала первым штатом, запретившим продажу меховых изделий. Ранее такие запреты ввели в городах Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Цирковые выступления диких животных запрещены в Нью-Джерси и на Гавайях.

В последние несколько лет от использования натурального меха отказались практически все крупные модные дома. Среди них — Armani, Prada, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.

Ссылки по теме:
Meduza: Калифорния стала первым штатом США, запретившим продажу новых меховых изделий
CNN. California becomes the first state to ban fur products
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