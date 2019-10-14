Пашинян: В 2020 году двузначный рост туризма в Армении продолжится
14 октября 2019 - 14:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Двузначный рост в сфере туризма в Армении будет продолжен в 2020 году. Об этом написал на свой странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Booking.com включил Ереван в топ-10 самых активных туристических направлений в мире на 2020 год. Это означает, что двузначный рост нашего туризма продолжится в 2020 году, что открывает большие возможности для малого, среднего, а также крупного бизнеса», - отметил премьер.
Он обратился с просьбой к водителям такси и случайным прохожим о хорошем отношении к туристам.
«Прибывающие в Ереван туристы в рамках своих поездок обязательно посещают области. Так что, указанные выше возможности касаются также регионов, сел. Сегодня мы из таких деревень получаем информацию о визитах туристов, которые не имеют никаких туристических инфраструктур. Туристы часто арендуют машины у сельчан, покупают еду просто для того, чтобы погулять по лесам или полям», - написал Пашинян.
Число иностранных туристов, прибывших в Армению с января по декабрь 2018 года, увеличилось на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Самое значимое
В топ-10 популярных направлений на 2020 год вошли также Гзира (Мальта), Ниньбинь (Вьетнам), Сальта (Аргентина), Согвипхо (Южная Корея), Джодхпур (Индия)
«И я, и мои сестры, мы все хотим этого. Мы знаем, что это будет трудно, но нам нравится растить наших детей вместе, и вы были бы удивлены тем, насколько они хорошо приспособлены, по-детски глупы и нормальны», - заключила Кардашьян.
После прибытия в Ереван она сделала запись в своем она микроблоге в Twitter, отметив, что рада находится в Армении.
«Эти провокации азербайджанской стороны не останутся безответными», - написал он.
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