Пашинян: В 2020 году двузначный рост туризма в Армении продолжится

PanARMENIAN.Net - Двузначный рост в сфере туризма в Армении будет продолжен в 2020 году. Об этом написал на свой странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Booking.com включил Ереван в топ-10 самых активных туристических направлений в мире на 2020 год. Это означает, что двузначный рост нашего туризма продолжится в 2020 году, что открывает большие возможности для малого, среднего, а также крупного бизнеса», - отметил премьер.

Он обратился с просьбой к водителям такси и случайным прохожим о хорошем отношении к туристам.

«Прибывающие в Ереван туристы в рамках своих поездок обязательно посещают области. Так что, указанные выше возможности касаются также регионов, сел. Сегодня мы из таких деревень получаем информацию о визитах туристов, которые не имеют никаких туристических инфраструктур. Туристы часто арендуют машины у сельчан, покупают еду просто для того, чтобы погулять по лесам или полям», - написал Пашинян.

Число иностранных туристов, прибывших в Армению с января по декабрь 2018 года, увеличилось на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.