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Тайфун в Японии: 36 человек погибли

Тайфун в Японии: 36 человек погибли
14 октября 2019 - 12:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В Японии число погибших в результате катастрофического тайфуна «Хагибис» выросло до 36 человек, еще 17 по-прежнему числятся пропавшими без вести и свыше 100 получили травмы, сообщили японские СМИ 14 октября.

«Хагибис» пронесся над Японией 12-13 октября, оставив за собой следы опустошения. В 15 префектурах страны произошли оползни и сели, на более чем 20 реках обрушились дамбы. По данным метеорологов, тайфун принес до 40 процентов годовых осадков, пишет Deutsche Welle.

Наиболее сильно от тайфуна пострадала префектура Нагано. Более 50 тысяч домохозяйств в Токио и окрестностях остаются без электроэнергии. Подлинные масштабы ущерба, причиненного тайфуном Японии, пока неизвестны.

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Deutsche Welle: В Японии число жертв тайфуна выросло до 36 человек
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