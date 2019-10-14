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Лидеров Каталонии приговорили к длительным тюремным срокам

Лидеров Каталонии приговорили к длительным тюремным срокам
14 октября 2019 - 13:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Испанский Верховный Суд приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к тюремным срокам от 9 до 13 лет заключения.

На 13 лет осужден бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас. Еще троих обвинили в неповиновении, но к заключению не приговорили. 12 политиков и активистов отвергли предъявленные им обвинения, пишет BBC.

После объявления судом приговора сотни сторонников независимости Каталонии прошли по улицам Барселоны с плакатами «Освободить политических заключенных!» и призывами к своим сторонникам выходить на улицы.

Изначально обвинение просило 25 лет заключения Ориолу Жункерасу - самому высокопоставленному лидеру движения за независимость Каталонии, который оказался в суде. Жункерас получил самый большой срок за подстрекательство к мятежу и нецелевое использование государственных средств.

Девять лидеров были оправданы по более серьезным обвинениям в организации восстания. Некоторые из осужденных занимали ведущие должности в парламенте и правительстве Каталонии. Другие известны в стране своей гражданской и общественной деятельностью.

Перед окончанием слушания 12 июня каждому была дана возможность представить свою позицию. Почти все заявили, что суд основан на ложных обвинениях. Приговор был вынесен после четырех месяцев слушаний.

Во время своей заключительной речи в июне, адвокаты сообщили суду, что их клиенты отвергли обвинения в восстании и подстрекательстве к мятежу, но признали менее серьезные нарушения в виде неповиновения, за которое их могли отстранить от государственной службы, но не заключить в тюрьму.

В 2017 году лидеры движения за независимость Каталонии провели референдум об отделении от Испании, который испанский конституционный суд признал незаконным.

Ссылки по теме:
BBC. Лидеры Каталонии приговорены к длительным тюремным срокам
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