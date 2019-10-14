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Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование бедности
14 октября 2019 - 15:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальных подход в облегчении бедности».

«Лауреаты этого года представили новый подход в поиске надежных ответов и лучших способов борьбы с мировой бедностью. Подход предполагает, что эту проблему делят на более мелкие, более управляемые вопросы», — говорится в сообщении Шведской королевской академии наук, вручающей премию, пишут «Ведомости».

В середине 1990-х гг. Кремер и его коллеги продемонстрировали, «насколько мощным может быть экспериментальный подход: они использовали полевые эксперименты, чтобы протестировать меры, которые могли бы улучшить школьные результаты в западной Кении». Банерджи и Дюфло, иногда при сотрудничестве Кремера, провели схожие исследования по другим вопросам и в других странах, в том числе в Индии. В частности, они показали, что обеспечение школ учебниками само по себе не поможет детям узнать больше; для повышения уровня образования нужно улучшать качество преподавания и развивать индивидуальные подходы к ученикам. «Их исследовательские методы сейчас полностью доминируют в экономике развития», — отмечает академия.

«Результаты исследований лауреатов, а также ученых, которые идут по их стопам, значительно улучшили наши способности бороться с нищетой на практике», — подчеркивается в сообщении. К примеру, благодаря этим исследованиям более пяти миллионов индийских детей воспользовались программами коррекционного обучения в школах, а во многих странах были введены крупные субсидии на профилактическое здравоохранение.

Денежное вознаграждение в рамках премии составляет 9 млн шведских крон (чуть более $900 000). Оно должно быть поделено поровну между всеми лауреатами. На вопрос журналистов, как она намерена потратить премию, Дюфло напомнила слова нобелевского лауреата Марии Склодовской-Кюри о том, что намерена купить на эти деньги «грамм радия». «Думаю, мы втроем обсудим и решим, что для нас – грамм радия», – сказала Дюфло.

«Нобелевская премия по экономике» — неофициальное название. Формально она называется премией Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Ее учредил в 1969 году Банк Швеции. В отличие от остальных пяти премий, вручаемых на церемонии награждения нобелевских лауреатов, деньги в рамках этой премии выделяются не из наследства Нобеля.

Ссылки по теме:
CNN. Nobel Prize in economics awarded to trio for work on poverty
Vedomosti.ru: Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
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