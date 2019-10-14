У отца сестер Хачатурян выявили «расстройство сексуального предпочтения»

PanARMENIAN.Net - Отец сестер Хачатурян Михаил Хачатурян подвергал своих дочерей сексуальному насилию. Такое заключение дала сексолог института им. Сербского. Эксперт выявил у отца сестер Хачатурян «расстройство сексуального предпочтения».

В экспертизе не говорится, к кому именно из дочерей Хачатурян испытывал влечение и над какими надругался, но упоминается, что это происходило как минимум полгода. При этом у Михаила эксперт выявил «гиперролевой синдром». Хачатурян презирал женщин, демонстративно доминировал в отношениях с ними, для чего пускал в ход оскорбления, унижения, угрозы и насилие, в том числе с использованием оружия, пишет Mash.

У Хачатуряна обнаруживалось смешанное расстройство личности. «Об этом свидетельствуют сведения из представленных материалов уголовного дела и медицинской документации о свойственных ему на протяжении жизни таких патохарактерологических особенностях и дисгармоничных черт, как стеничность, активность, настойчивость в достижении цели, ипохондичность тенденция к формированию доминирующих и сверхценных образований, авторитаризм, склонность к своеобразным суевериям и ритуалам в сочетании с завышенной самооценкой с ощущением исключительности своей личности и собственных прав, категоричностью, претенциозностью суждений, стремлением привлечь к себе внимание, тяготением к самоутверждениею, доминированию и контролю в общении, манипулированию другими людьми, искажению информации в собственных целях, предъявлению завышенных требований и получению необоснованных привилегий, а также демонстрированию припысываемого себе высокого социального статуса путем либо угроз и запугивания людей, либо оказания им особых услуг и бравирования мнимой принадлежностью к властным кругам. Вместе с тем, на протяжении жизни у Хачатуряна сохранялась достаточная социально-бытовая адаптация», - говорится в заключении экспертов.

Отмечается, что он «применял оскорбления, унижения, угрозы, грубую вербальную и физическую (также с использованием различных видов оружия) агрессию (побои, издевательства), в том числе неспровоцированную в нейтральных ситуациях. Помимо этого на протяжении нескольких лет Хачатурян М.С. подвергал своих дочерей — Хачатурян М.М., Хачатурян А.М. и Хачатурян К.М. физическому и сексуальному насилию».

В заключении сексолога говорится, что у Хачатуряна «выявляется расстройство сексуального предпочтения недифференцированного по возрасту (эфебофильного и зрелого) гетеросексуального объекта (Другое расстройство сексуального предпочтения, F65.8 по МКБ-10), о чем свидетельствуют данные материалов уголовного дела о его регулярных сексуальных контактах с девочками пубертатного возраста в виде мануальных ласк, орально-генитальных и анально-генитальных контактов на протяжении более полугода».