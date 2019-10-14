Сопредседатели МГ ОБСЕ отправятся в Арцах

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта 14 и 15 октября будут находиться в Армении. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян во время брифинга.

По ее словам, посредники находятся в Ереване в рамках регионального визита, пишет Aysor.am.

«После этого посредники отправятся в Арцах», - отметила Нагдалян.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция, Эндрю Шофер - США) в сентябре отдельно и совместно встретились с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. После встречи сопредседатели распространили заявление, в котором отметили положительные результаты усилий сторон по минимизации насилия в летний период, включая использование существующих прямых каналов связи.