Сопредседатели МГ ОБСЕ отправятся в Арцах
14 октября 2019 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта 14 и 15 октября будут находиться в Армении. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян во время брифинга.
По ее словам, посредники находятся в Ереване в рамках регионального визита, пишет Aysor.am.
«После этого посредники отправятся в Арцах», - отметила Нагдалян.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция, Эндрю Шофер - США) в сентябре отдельно и совместно встретились с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. После встречи сопредседатели распространили заявление, в котором отметили положительные результаты усилий сторон по минимизации насилия в летний период, включая использование существующих прямых каналов связи.
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Армения призывает к действенным международным усилиям, чтобы положить конец этому военному вторжению, предотвратить массовые зверства и защитить население Сирии, граничащей с Турцией.
Айрапетян отметил, что учитывая начало турецкой военной операции в Сирии - в армянонаселенные районах, он провел телефонную беседу с консулом РА в Алеппо Арменом Саркисяном.
По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
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