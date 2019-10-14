Армянские самбисты завоевали 3 медали на ЧМ
14 октября 2019 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Представители Армении завоевали две серебряные и одну бронзовую медаль на прошедшем в столице Узбекистана Ташкенте 10-13 октября Молодежном первенстве мира по самбо среди юношей и девушек. Об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.
Серебряные медали завоевали Варсик Григорян (в весовой категории 56 кг) и Давид Овсепян (в весовой категории 52 кг).
В весовой категории 62 кг молодежного турнира бронзовым призером стал Нарек Даллакян.
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