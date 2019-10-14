ЕС «настоятельно» призвал Турцию вывести войска из Сирии

PanARMENIAN.Net - Евросоюз настоятельно призвал Турцию прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и вывести свои войска. Об этом говорится в согласованном 14 октября заявлении глав МИД.

«ЕС осуждает военные действия Турции, которые серьезно подрывают стабильность и безопасность всего региона... Это значительно усложняет перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в Сирии. Это также существенно подрывает прогресс, достигнутый до сих пор глобальной коалицией по борьбе с ИГ», - говорится в заявлении, распространенном представителями Совета ЕС в Люксембурге, пишет РИА Новости.

В нем отмечается, что ЕС «по-прежнему привержен единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства».

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.