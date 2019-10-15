Роналду забил свой 700-й гол за карьеру
15 октября 2019 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против сборной Украины португальский нападающий Криштиану Роналду забил 700-й гол в своей профессиональной карьере. Мяч был отправлен в ворота с пенальти. Сборная Португалии уступила сборной Украины со счетом 1:2.
«Я не иду за ними, они идут за мной. Я уже думаю о завтрашнем дне, о голе номер 701 в моем следующем матче»,— прокомментировал 700-й гол Роналду, пишет «Ъ».
В общей сложности португалец забил 450 голов, выступая за мадридский «Реал», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 95 — за сборную Португалии, 32 — за «Ювентус», пять — за «Спортинг».
Роналду трижды становился лучшим игроком по версии FIFA, дважды получал награду «Золотой мяч», признан лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы и самым результативным нападающим сборной Португалии.
Больше Роналду забили только пять футболистов: Йозеф Бицан (805), Ромарио (772), Пеле (767), Ференц Пушкаш (746) и Герд Мюллер (735). В первой десятке еще один действующий футболист — Лионель Месси, на его счету 672 гола.
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