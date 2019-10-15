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Роналду забил свой 700-й гол за карьеру

Роналду забил свой 700-й гол за карьеру
15 октября 2019 - 10:45 AMT

PanARMENIAN.Net - В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против сборной Украины португальский нападающий Криштиану Роналду забил 700-й гол в своей профессиональной карьере. Мяч был отправлен в ворота с пенальти. Сборная Португалии уступила сборной Украины со счетом 1:2.

«Я не иду за ними, они идут за мной. Я уже думаю о завтрашнем дне, о голе номер 701 в моем следующем матче»,— прокомментировал 700-й гол Роналду, пишет «Ъ».

В общей сложности португалец забил 450 голов, выступая за мадридский «Реал», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 95 — за сборную Португалии, 32 — за «Ювентус», пять — за «Спортинг».

Роналду трижды становился лучшим игроком по версии FIFA, дважды получал награду «Золотой мяч», признан лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы и самым результативным нападающим сборной Португалии.

Больше Роналду забили только пять футболистов: Йозеф Бицан (805), Ромарио (772), Пеле (767), Ференц Пушкаш (746) и Герд Мюллер (735). В первой десятке еще один действующий футболист — Лионель Месси, на его счету 672 гола.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Криштиану Роналду забил 700-й гол за карьеру
ESPN. Toe Poke Daily: Cristiano Ronaldo joins soccer legends Pele, Puskas and Romario in 700-goal club
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