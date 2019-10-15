Россия передала Армении мобильные клиники
15 октября 2019 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия передала Армении несколько мобильных клиник. Также мобильные клиники из России отправятся в Киргизию и Таджикистан.
Торжественная церемония передачи прошла на ВДНХ, пишет Vesti.ru.
Отмечается, что цель программы — оказать поддержку системам здравоохранения стран Восточной Европы и Центральной Азии. Услуги населению эти передвижные медицинские комплексы оказывают бесплатно.
Всего на сегодняшний день поставлены 12 таких клиник.
Самое значимое
Армения призывает к действенным международным усилиям, чтобы положить конец этому военному вторжению, предотвратить массовые зверства и защитить население Сирии, граничащей с Турцией.
Айрапетян отметил, что учитывая начало турецкой военной операции в Сирии - в армянонаселенные районах, он провел телефонную беседу с консулом РА в Алеппо Арменом Саркисяном.
По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД
Partner news
Последние новости
Давид Ян вошел в совет директоров Forbes Russia «Основатель компании ABBYY Давид Ян вошел в совет директоров Forbes Russia. На своем посту Давид будет отвечать за цифровую трансформацию Forbes Russia», - сказал Озман
Пашинян: Развитие армяно-грузинских отношений должно быть лишено внешнего воздействия По словам премьера РА, они подчеркнули значимость осуществления транспортных и энергетических программ
Букмекеры предсказывают победу Финляндии в матче с Арменией Как известно, чем выше коэффицент, тем ниже оцениваются шансы комнады на победу.
Трамп ввел санкции против Турции Документ, как следует из заявления главы Госдепа, призван оказать давление на Анкару, чтобы вынудить ее прекратить операцию в арабской республике.