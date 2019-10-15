Россия передала Армении мобильные клиники

PanARMENIAN.Net - Россия передала Армении несколько мобильных клиник. Также мобильные клиники из России отправятся в Киргизию и Таджикистан.

Торжественная церемония передачи прошла на ВДНХ, пишет Vesti.ru.

Отмечается, что цель программы — оказать поддержку системам здравоохранения стран Восточной Европы и Центральной Азии. Услуги населению эти передвижные медицинские комплексы оказывают бесплатно.

Всего на сегодняшний день поставлены 12 таких клиник.