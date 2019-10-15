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Россия передала Армении мобильные клиники

Россия передала Армении мобильные клиники
15 октября 2019 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия передала Армении несколько мобильных клиник. Также мобильные клиники из России отправятся в Киргизию и Таджикистан.

Торжественная церемония передачи прошла на ВДНХ, пишет Vesti.ru.

Отмечается, что цель программы — оказать поддержку системам здравоохранения стран Восточной Европы и Центральной Азии. Услуги населению эти передвижные медицинские комплексы оказывают бесплатно.

Всего на сегодняшний день поставлены 12 таких клиник.

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