Премьер РА и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование
15 октября 2019 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Премьер Армении и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили вопросы, касающиеся процесса мирного урегулирования карабахской проблемы. В контексте укрепления доверия между сторонами была подчеркнута важность принятия шагов в направлении укрепления режима перемирия.
Глава правительства Армении и посредники затронули также необходимость подготовки народов к миру и нацеленные на это шаги.
После визита в Ереван сопредседатели отправятся в Арцах.
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
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Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.13 закона «О службе в Полиции», Валерия Осипяна освободить от должности начальника Полиции Республики Армения
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
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