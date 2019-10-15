МИД РА - сопредседателям МГ ОБСЕ: В мирном процессе нужно обеспечить равномерность обязательств
15 октября 2019 - 13:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
В ходе встречи была затронута встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке в сентябре сего года и последующие за встречей развития. Собеседники придали важность формированию благоприятной для мира атмосферы и в данном контексте снижению уровня напряженности на границе.
Глава МИД Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ затронули позиции сторон в процессе мирного урегулирования, и в данном контексте Мнацаканян подчеркнул необходимость обеспечения равномерности обязательств в мирном процессе.
Собеседники обменялись мнениями о дальнейших шагах в рамках сопредседательства.
В рамках регионального визита сопредседатели МГ ОБСЕ проведут встречи с властями Арцаха и Азербайджана.
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