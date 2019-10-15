МИД РА - сопредседателям МГ ОБСЕ: В мирном процессе нужно обеспечить равномерность обязательств

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

В ходе встречи была затронута встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке в сентябре сего года и последующие за встречей развития. Собеседники придали важность формированию благоприятной для мира атмосферы и в данном контексте снижению уровня напряженности на границе.

Глава МИД Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ затронули позиции сторон в процессе мирного урегулирования, и в данном контексте Мнацаканян подчеркнул необходимость обеспечения равномерности обязательств в мирном процессе.

Собеседники обменялись мнениями о дальнейших шагах в рамках сопредседательства.

В рамках регионального визита сопредседатели МГ ОБСЕ проведут встречи с властями Арцаха и Азербайджана.