«Шелковый сезон»: Если вы собирались в Ереван, в ноябре – самое то

PanARMENIAN.Net - В 2019 году в Армении за прекрасным бархатным сезоном последует не менее прекрасный «шелковый». В Ереване ожидаются интересные мероприятия, которые заинтересуют не только жителей страны, но и рассчитаны на большое количество туристов.

Так, в ноябре в рамках фестиваля Silk Note, который является совместной инициативой благотворительного фонда «Мой шаг» и общественной организации «Международная ассоциация развития культурного туризма», в Армении выступят известные музыканты, имеющие миллионы поклонников по всему миру.

Цель фестиваля – развитие культурного туризма в РА. Как отмечают организаторы Silk Note, Армения имеет большие возможности в сфере культурного туризма, однако сейчас этот потенциал используется не в полную силу.

Так, 6 ноября в Ереване состоится концерт известной британской группы Jamiroquai. Ярчайшие представители британского джаз-фанка и эйсид-джаза 90-х за свою карьеру выпустили 9 альбомов, продали 30 млн копий пластинок и получили множество наград, в том числе «Грэмми» и 4 награды MTV. В Армении группа выступит впервые. Вначале сообщалось, что концерт пройдет на самом большом стадионе Армении «Раздане». Однако позже место проведения концерта было изменено, так как в ноябре возможны осадки, а «Раздан» - открытый стадион. Таким образом, концерт состоится в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.

Всего через 2 дня, 8 ноября, после выступления известных британцев в Ереване состоится концерт австрийского проекта The Parov Stelar Band, созданного Маркусом Фюредером, которого называют основателем музыкального жанра электро-свинг и одним из самых успешных в Австрии исполнителей на международном уровне. The Parov Stelar Band выступили с более чем 1000 живыми концертами на самых известных сценах всему миру. Мировое турне 2019-2020, в рамках которого группа выступит в Армении, будут представлены новые песни, совершенно новый дизайн сцены, самые лучшие визуальные эффекты и световое шоу. Этот концерт также состоится в СКК им. Демирчяна.

А еще через 2 дня, 10 ноября, на той же сцене выступит легендарный джазовый гитарист Эл Ди Меола (Al Di Meola). Настоящий герой гитары Эл Ди Меола был признан во всем мире как виртуоз высочайшего уровня за последние четыре десятилетия. Выручка от этого концерта будет направлена на реконструкцию очагов культуры в областях РА.

Билеты на концерты можно будет приобрести на сайте фестиваля Silk Note.

Кстати, погода не подведет организаторов фестиваля: с начала ноября ожидаются ясные дни, днем будет не менее 14 градусов тепла. Согласно теперешним прогнозам, только 10 ноября ожидается небольшой дождь, но это не помешает концерту, так как концерт пройдет под закрытой крышей.