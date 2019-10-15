Airbus заинтересован в реализации образовательных программ в Армении

PanARMENIAN.Net - По приглашению президента Республики Армения Армена Саркисяна с 15 по 18 октября Армению посетят вице-президент по оборонным и космическим вопросам всемирно известной компании Airbus Лионель Шампоа и ответственный по региону Всеволод Казаков. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

В рамках визита в Армению высокопоставленные чиновники Airbus обсудят возможности оказания содействия отраслевой промышленности нашей страны. Компания заинтересована в реализации образовательных программ с Арменией, налаживании сотрудничества с армянскими институтами. В частности, компания Airbus выразила готовность осуществить образовательные и учебные программы при участии ведущего французского космического авиационного университета - Национальной высшей школы авиации и космоса.

Компания Airbus, занимающаяся производством самолетов, является крупнейшей авиационной и космической компанией в Европе.

Первая встреча Саркисяна с руководством компании состоялась еще в июне этого года в рамках Парижской международной авиационной выставки. Президент посетил павильон компании, встретился с руководством компании. Именно здесь была достигнута договоренность о визите в Армению и продолжении обсуждений вокруг возможного сотрудничества.