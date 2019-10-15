Число жертв тайфуна в Японии превысило 60 человек
15 октября 2019 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Число погибших в результате тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до 66 человек, еще 15 числится пропавшими без вести. Количество пострадавших выросло до 212 человек.
Из-за сильных дождей было затоплено как минимум 10 тыс домов, еще порядка 900 зданий повреждено частично. Также разрушены дамбы на 47 реках, пишет «Ъ» со ссылкой на телеканал NHK.
В 140 префектурах непогода вызвала оползни и сели. Без воды остается свыше 138 тыс домов, еще более чем в 21 тыс зданий отключилось электричество.
Тайфун обрушился на Японию 12-13 октября. В 11 префектурах страны продолжаются спасательные работы. Аэропорты и большинство железнодорожных вокзалов приостанавливали работу, было отменено более 800 внутренних рейсов. Уже несколько дней 16 российских туристов из-за тайфуна не могут вылететь из Токио.
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