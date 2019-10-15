Трамп ввел санкции против Турции

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Документ, как следует из заявления главы Госдепа, призван оказать давление на Анкару, чтобы вынудить ее прекратить операцию в арабской республике, пишет РИА Новости.

Ограничения могут коснуться людей и организаций, чьи действия «создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности» в регионе, говорится в письменном заявлении Помпео.

В американском Минфине уточнили, что в список санкций уже попали Министерства обороны и энергетики Турции, их главы Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Кроме того, ранее сообщалось, что Вашингтон намерен повысить тарифы на турецкую сталь до 50%, то есть до уровня, который действовал до их снижения в мае. Соединенные Штаты также прекратят переговоры под эгидой Министерства торговли относительно сделки с Анкарой на сто миллиардов долларов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Целью операции Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство». Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Под обстрел попали также армянонаселенные районы. Есть жертвы среди гражданских.