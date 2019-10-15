Букмекеры предсказывают победу Финляндии в матче с Арменией
15 октября 2019 - 14:37 AMT
PanARMENIAN.Net - 15 октября в рамках 8 тура отборочного турнира Евро-2020 состоится матч между национальными сборными Армении и Финляндии.
Букмекеры возлагают больше надежд на сборную Финляндии. Как известно, чем выше коэффицент, тем ниже оцениваются шансы комнады на победу. Так,коэффициент победы команды Армении - 5.8, а Финляндии - 1.61. Коэффицент ничьей - 3.7.
После семи туров Финляндия занимает второе место в группе J с 12 очками, у Армении - на 2 очка меньше. Сборная Армении потерпела 3 поражения, 3 раза победила и один раз сыграла вничью.
Матч пройдет на стадионе «Веритас» в Турку, начало игры - в 20:00 (по Еревану).
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