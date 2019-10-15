Ильхам Алиев оправдал героизацию Нжде одним простым предложением
15 октября 2019 - 16:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Выступая на открытии саммита глав СНГ 1 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в героизации Герегина Нжде - армянского полководца и военачальника, воевавшего с большевиками, турецкими и азербайджанскими войсками после распада Российской империи и арестованного СМЕРШем после ВОВ по обвинению в сотрудничестве с Германией.
Менее чем через неделю – 15 октября, Алиев сам объяснил необходимость героизировать Нжде одним предложением. Выступая на 7-ом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Алиев заявил, что «отделение в свое время Зангезурского региона от Азербайджана и объединение его с Арменией раскололо великий Тюркский мир с географической точки зрения».
Случись планам кавказских татар (название нынешних азербайджанцев до первых лет советизации) сбыться, карта региона выглядела бы приемерно так: Армения потеряла бы не только Сюнийскую область или Зангезур, но и часть Араратской долины, а также северо-восточные части страны
Случись планам сбыться хотя бы по части Сюнийской области, после распада СССР Армении, не имеющей границы с Ираном, сколь-либо значимой территории и населения, пришлось бы воевать или за Зангезур с Карабахом, или только за Зангезур, или смириться с ролью анклава, или вообще потерять государственность.
Зангезур, однако, остался в границах Армении вопреки логике тех времен – благодаря антибольшевистскому восстанию Гарегина Нжде. Он продолжил борьбу с большевиками и тюркскими формированиями даже после падения Первой армянской республики и ушел из региона только после того, как убедился, что тот останется в составе Армении – хотя бы коммунистической.
Ильхам Алиев абсолютно прав – Зангезур расколол Азербайджан на две части, через 70 лет став тылом, артерией и панцирем для выживания Армении и Нагорного Карабаха. И эта история была бы невозможна без Нжде.
Самое значимое
Армения призывает к действенным международным усилиям, чтобы положить конец этому военному вторжению, предотвратить массовые зверства и защитить население Сирии, граничащей с Турцией.
Айрапетян отметил, что учитывая начало турецкой военной операции в Сирии - в армянонаселенные районах, он провел телефонную беседу с консулом РА в Алеппо Арменом Саркисяном.
По его словам, в последнее время ситуация на линии соприкосновения в Карабахе достаточно спокойная, инцидентов мало, они не очень крупные.
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