Ильхам Алиев оправдал героизацию Нжде одним простым предложением

PanARMENIAN.Net - Выступая на открытии саммита глав СНГ 1 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в героизации Герегина Нжде - армянского полководца и военачальника, воевавшего с большевиками, турецкими и азербайджанскими войсками после распада Российской империи и арестованного СМЕРШем после ВОВ по обвинению в сотрудничестве с Германией.

Менее чем через неделю – 15 октября, Алиев сам объяснил необходимость героизировать Нжде одним предложением. Выступая на 7-ом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Алиев заявил, что «отделение в свое время Зангезурского региона от Азербайджана и объединение его с Арменией раскололо великий Тюркский мир с географической точки зрения».

Случись планам кавказских татар (название нынешних азербайджанцев до первых лет советизации) сбыться, карта региона выглядела бы приемерно так: Армения потеряла бы не только Сюнийскую область или Зангезур, но и часть Араратской долины, а также северо-восточные части страны

Случись планам сбыться хотя бы по части Сюнийской области, после распада СССР Армении, не имеющей границы с Ираном, сколь-либо значимой территории и населения, пришлось бы воевать или за Зангезур с Карабахом, или только за Зангезур, или смириться с ролью анклава, или вообще потерять государственность.

Зангезур, однако, остался в границах Армении вопреки логике тех времен – благодаря антибольшевистскому восстанию Гарегина Нжде. Он продолжил борьбу с большевиками и тюркскими формированиями даже после падения Первой армянской республики и ушел из региона только после того, как убедился, что тот останется в составе Армении – хотя бы коммунистической.

Ильхам Алиев абсолютно прав – Зангезур расколол Азербайджан на две части, через 70 лет став тылом, артерией и панцирем для выживания Армении и Нагорного Карабаха. И эта история была бы невозможна без Нжде.