Пашинян: Развитие армяно-грузинских отношений должно быть лишено внешнего воздействия
15 октября 2019 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Развитие армяно-грузинских отношений должно быть лишено любого фактора внешнего воздействия. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией.
По его словам, динамика контактов, уровень взаимного доверия, визит премьер-министра Грузии говорят о том, что Грузия придает особое значение отношениям с Арменией. Пашинян отметил важность и эффективность сегодняшних переговоров со своим грузинским коллегой, которые вновь свидетельствуют о нынешнем высоком уровне отношений, продемонстрированной готовности их дальнейшего развития, пишет Panorama.am.
«Со своим коллегой мы обсудили почти весь спектр вопросов двусторонней повестки. Двусторонняя повестка настолько насыщенна и широка, что трудно на одной встрече обеспечить обсуждение всех вопросов», – отметил Пашинян.
По словам премьера РА, они подчеркнули значимость осуществления транспортных и энергетических программ, как с точки зрения развития двусторонних экономических отношений, так и обеспечения региональной стабильности.
«Одной из важнейших задач внешней политики Армении является создание атмосферы мира и безопасности в регионе. В этом смысле мы убеждены, что последовательное развитие армяно-грузинских отношений должно быть лишено любого фактора внешнего воздействия», – отметил Пашинян.
Он отметил, что они обратились также к региональным конфликтам, выразили обоюдное мнение, что их комплексного урегулирования можно достичь исключительно мирным путем, в соответствии с международными правами и принципами.
«Вновь сообщил позицию Армении, что любой конфликт имеет свои особенности, следовательно, и решения должны исходить из их сущности. В этом смысле подчеркнута важность обеспечения сбалансированной позиции касательно чувствительных вопросов для обеих сторон», – отметил премьер Армении.
Пашинян убежден, что визит премьера Грузии внесет свой вклад в дальнейшее углубление армяно-грузинского многоотраслевого сотрудничества, совместными усилиями будет сохранена позитивная динамика для последовательного развития отношений между Арменией и Грузией, которая уже зафиксирована.
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Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
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